Balıkesir’de köprü çöktü!

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 mahallenin ulaşımınında kullanılan köprü, etkili olan yağış ve artan su seviyesi nedeniyle çöktü.

ULAŞIM DURDURULDU

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yıldız, Babaköy ve Bozen Mahallelerinin geçişini sağlayan köprü, gün boyu etkili olan yağışların ardından deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte mahalle yollarında ulaşım geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alırken, köprü çevresinde inceleme başlatıldı