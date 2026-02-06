Elif’in vücudunda darp izine rastlanmadı

BALIKESİR'İN Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın (34), otopsi raporu çıktı. Raporda kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmayan Kumal'ın vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi. Öte yandan Kumal'ın aracında yapılan incelemede adli bir ize rastlanmazken, lastiklerin taş kesiği sonucu patladığı belirlendi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.