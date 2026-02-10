Bandırma-İzmir treni raydan çıktı

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde seyir halindeki yolcu treni, düşen kaya nedeniyle raydan çıktı. Bandırma- İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında büyük bir kaya parçasının düşmesi nedeniyle raydan çıktı. Trendeki yaklaşık 150 yolcu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi. Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir hafta önce aynı bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle aynı trenin 3 vagonu raydan çıkmıştı.