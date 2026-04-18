CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye'sinde 22 milyon liralık skandal ortaya çıktı! Mahalle bakkalına ballı ihale...

Balıkesir 'de CHP 'li Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı denetim raporlarına yansıyan gıda alım ihalesi, bu kadarına pes dedirtti.

Bakkal görünümünde olan firmaya ihale karşılığında 22 milyon 250 bin TL ödendi. Şaşkınlık yaratan ihale akıllara İBB 'deki şerbetli tatlı ihalesini getirdi.

Haziran 2025'te açılan kırmızı et, süt, ayran, yoğurt, tereyağı ve kaşar peyniri alım ihalesinin, bin 550 kilometre mesafedeki Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan bir bakkal dükkânı olan Polat Ticaret'e verildiği ortaya çıktı.

Yolsuzluk soruşturmasına da yansıyan ihalede, Muş'taki bir mahalle dükkânından 95 milyon TL'ye şerbetli tatlı alındığı ortaya çıkmıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde denetim ve plan bütçe komisyonu üyesi olan AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, meclis toplantısındaki konuşmasında, "Belediyemiz kırmızı et, yoğurt, ayran ve peynir alım ihalesi yapıyor. Balıkesir'de bu alım işini karşılayacak yüzlerce firma var. Balıkesir et ve sütün membaıdır. Ayran derseniz, Susurluk."