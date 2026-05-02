Balıkesir'de ekmek bıçağıyla hayattan koparıldı: Dilruba cinayetinde yeni karar

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilruba Elif Çetin'in annesi Nazlı Çetin'in bir dönem birlikte yaşadığı A.O., "Dilruba'nın annesi 2007 yılında kanserden öldü. O günden sonra Dilruba ile ben ilgileniyorum. Kendisine araba dahi satın aldım. Dilruba bir ara bana, 'Satın aldığın arabayı al. Burak elimden alıp, satmak istiyor' diyerek teklifte bulundu. Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim" diye konuştu.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Çetin ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın, 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak için indirim unsuru oluşmayan gerekçeler ileri sürdüğünü belirterek, "Bu da sanıklarda yaptıkları eylemlerin cezasız kalma düşüncesini doğuruyor. Yerel mahkemeden emsal nitelikte olması için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip, başta tahrik olmak üzere lehe olan hiçbir hükmün sanığa uygulanmamasını talep ediyorum" dedi.

Burak İnci ise son savunmasında, "Cinayeti tasarlamadım. Hatta o gün birlikte kahvaltı yapmıştık. Eve onunla el ele giriş çıkışlarımız kameralarda vardır. Dilruba'nın yaşamasını çok istemiştim. Dönüşü olmayan bir olay. Çok pişmanım" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Burak İnci'yi, indirim yapmadan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Burak İnci'nin avukatları, müvekkile, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün kaldırılıp, adli kontrollü olarak yargılanması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 18'inci Ceza Dairesi, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak koşuluyla yerel mahkemede verilen cezayı onayıp, 'İstinaf başvurusunun esastan reddine' kararıyla, İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.