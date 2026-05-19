Balıkesir'de 5 yıldır akmayan şifalı çeşme yeniden akmaya başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır kuraklık nedeniyle akmayan şifalı çeşme, yağışlı geçen kışın ardından yeniden akmaya başladı. Böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geldiğine inanılan suyun yeniden akması mahalle sakinlerini sevindirirken, vatandaşlar çeşmeden su almak için bölgeye gelmeye başladı.

İHA

Burhaniye ilçesinde, yağmurlu geçen kışın ardından zeytinde bol ürün umudu artarken, çok sayıda çeşmeden de bol su akmaya başladı. Dutluca köyünde yaklaşık 5 yıldan beri akmayan şifalı suyun akmaya başlaması da vatandaşları sevindirdi.



İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde okulun önündeki şifalı çeşme 5 yıl sonra akmaya başladı. Çeşmeden akan suyun böbrek taşları için yararlı olduğunu kaydeden emekli din görevlisi Yusuf Karadoğan, 5 yıl aradan sonra akan şifalı suyun vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

Dutluca'da 20 yıl görev yaptığını kaydeden Karadoğan, "Bu suyun böbrek taşlarının düşürülmesi için çok faydalı olduğu biliniyor. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden yaklaşık 5 yıldır akmıyordu. Bu kış yağışlar bol olunca akmaya başladı. Buna çok sevindik. Çok sayıda insan bu sudan alıyor" dedi.

