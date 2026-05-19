Balıkesir'de 5 yıldır akmayan şifalı çeşme yeniden akmaya başladı

Burhaniye ilçesinde, yağmurlu geçen kışın ardından zeytinde bol ürün umudu artarken, çok sayıda çeşmeden de bol su akmaya başladı. Dutluca köyünde yaklaşık 5 yıldan beri akmayan şifalı suyun akmaya başlaması da vatandaşları sevindirdi.

Dutluca'da 20 yıl görev yaptığını kaydeden Karadoğan, "Bu suyun böbrek taşlarının düşürülmesi için çok faydalı olduğu biliniyor. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden yaklaşık 5 yıldır akmıyordu. Bu kış yağışlar bol olunca akmaya başladı. Buna çok sevindik. Çok sayıda insan bu sudan alıyor" dedi.