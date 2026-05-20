Balıkesir'in yer altı yapısı mercek altında: Deprem riskine karşı kritik veriler toplandı!

Uzman ekipler tarafından Gönen Havzası'nda gerçekleştirilen mikro bölgeleme ve sismik ölçümler sayesinde, bölgenin zemin özellikleri ve deprem davranışıyla ilgili önemli veriler elde edildi. Çalışmalar kapsamında derin yeraltı hız yapısının belirlenmesi amacıyla mikrotremör dizilim ölçümleri yapılırken, zemin sınıflandırması için MASW, zemin büyütmesi ve temel titreşim periyotlarının tespiti için ise HVSR yöntemleri kullanıldı.