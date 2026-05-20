Balıkesir'in yer altı yapısı mercek altında: Deprem riskine karşı kritik veriler toplandı!

Balıkesir'de deprem tehlikesinin değerlendirilmesi ve sıvılaşma riski taşıyan bölgelerin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde kapsamlı jeofizik incelemeler gerçekleştirildi. Bilimsel yöntemlerle yürütülen araştırmalarda, ilçenin yeraltı yapısı ileri teknoloji ölçüm teknikleriyle detaylı şekilde analiz edildi.
Uzman ekipler tarafından Gönen Havzası'nda gerçekleştirilen mikro bölgeleme ve sismik ölçümler sayesinde, bölgenin zemin özellikleri ve deprem davranışıyla ilgili önemli veriler elde edildi. Çalışmalar kapsamında derin yeraltı hız yapısının belirlenmesi amacıyla mikrotremör dizilim ölçümleri yapılırken, zemin sınıflandırması için MASW, zemin büyütmesi ve temel titreşim periyotlarının tespiti için ise HVSR yöntemleri kullanıldı.
Elde edilen verilerin, Balıkesir genelindeki zemin sınıfı haritalarının güncellenmesi ve deprem tehlike modellemelerinde önemli rol oynayacağı belirtildi. Ayrıca özellikle sıvılaşma riski bulunan bölgelerin bilimsel veriler ışığında tespit edilmesi hedefleniyor.
Çalışmalar sonucunda oluşturulacak teknik verilerin yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmayacağı, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, mekânsal planlama ve risk azaltma süreçlerinde de kullanılacağı ifade edildi.
Gönen'de tamamlanan saha çalışmalarının ardından sismik ölçüm, zemin modelleme ve sıvılaşma analizlerinin belirlenen takvim doğrultusunda Balıkesir'in diğer ilçelerinde de devam edeceği öğrenildi.