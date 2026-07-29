Balıkesir'de boğulan vatandaş dron ile kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek amacıyla denize girdiği öğrenilen Salih D., bir süre sonra suda çırpınmaya başlayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulunurken, bölgede dron uçuran İlker Ceylan da yaşananları havadan takip ederek destek verdi.
DRON YERİNİ TESPİT ETTİ
Denizin açıklarında güçlükle su üstünde kalmaya çalışan Salih D.'nin yerini dron kamerasıyla belirleyen İlker Ceylan, havadan elde ettiği görüntüleri kullanarak kıyıda bulunan vatandaşları doğru noktaya yönlendirdi. Dakikalarla yarışılan kurtarma çalışmasında vatandaşlar belirtilen bölgeye hızla ulaşarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sudan çıkarmayı başardı.
ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kıyıya çıkarılan Salih D.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. Doktorların gözetiminde tedavisi süren Salih D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan heyecan dolu kurtarma operasyonu, dron kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Görüntülerde, denizde çırpınan vatandaşın yerinin havadan tespit edilmesi, kıyıdaki vatandaşların yönlendirilmesi ve Salih D.'nin sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi saniye saniye yer aldı. Teknolojinin sağladığı avantaj sayesinde arama süresinin önemli ölçüde kısaldığı olayda, kritik müdahale zamanında gerçekleştirildi.