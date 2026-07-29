Balıkesir'de boğulan vatandaş dron ile kurtarıldı





Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek amacıyla denize girdiği öğrenilen Salih D., bir süre sonra suda çırpınmaya başlayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulunurken, bölgede dron uçuran İlker Ceylan da yaşananları havadan takip ederek destek verdi.