Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, CHP’den istifa etti

Balıkesir
'de Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP'den istifa ettiğini Balıkesir'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Başkan Mesut Ergin, aldıkları kararın bir ayrılık ya da veda olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun "ülkenin geleceğine dair umudu büyütmek için çıkılan yeni bir yolculuğun başlangıcı" olduğunu ifade etti. Ayvalık'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Ergin, Cumhuriyet
'in temel değerlerine, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine olan bağlılığını sürdüreceğini söyledi.