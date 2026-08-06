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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler canla başla müdahale etti

Balıkesir'de korkutan yangın! Ekipler canla başla müdahale etti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de korkutan yangın! Ekipler canla başla müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde orman dışı alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun ve etkin çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir’de korkutan yangın! Ekipler canla başla müdahale etti

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

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