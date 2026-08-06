Balıkesir’de korkutan yangın! Ekipler canla başla müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde orman dışı alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun ve etkin çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.