  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Lunaparkta dehşet anları! Alınmayınca tüfeğini çıkarıp ateş açtı: 12 yaralı

Lunaparkta dehşet anları! Alınmayınca tüfeğini çıkarıp ateş açtı: 12 yaralı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde lunaparkta kapanış sonrası çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, eğlence alanındaki oyuncakları kullanmak isteyen kişilerle görevliler arasında başlayan gerginlikte bir şüpheli av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda yaralananlar olurken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde lunaparkta yaşanan tartışma kanlı bitti. Kapanış saatinin ardından alana gelen kişilerle görevliler arasında çıkan gerginlik, av tüfeğinin kullanıldığı silahlı olaya dönüştü. Dehşet anlarının yaşandığı olayda bazı kişilerin yaralandığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

İlçede kurulan panayırdaki lunaparkın kapanış saatinden sonra gelen birkaç kişi, alandaki aletleri kullanmak istedi. Lunapark görevlilerinin izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

12 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA