Lunaparkta dehşet anları! Alınmayınca tüfeğini çıkarıp ateş açtı: 12 yaralı

Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde lunaparkta yaşanan tartışma kanlı bitti. Kapanış saatinin ardından alana gelen kişilerle görevliler arasında çıkan gerginlik, av tüfeğinin kullanıldığı silahlı olaya dönüştü. Dehşet anlarının yaşandığı olayda bazı kişilerin yaralandığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

İlçede kurulan panayırdaki lunaparkın kapanış saatinden sonra gelen birkaç kişi, alandaki aletleri kullanmak istedi. Lunapark görevlilerinin izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

12 KİŞİ YARALANDI



Yaşanan arbedede bir zanlı yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.