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Haberler Balıkesir Düğünde ilginç anlar! Takıyı kuyumcudan değil sanayiden aldılar

Düğünde ilginç anlar! Takıyı kuyumcudan değil sanayiden aldılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir düğün, eşine az rastlanır bir takı merasimine sahne oldu. Tır şoförlüğü yapan damada, meslektaş arkadaşlarının yaptığı sürpriz salondaki herkesi şaşkına çevirdi.

İHA

Giriş Tarihi:

Düğünde ilginç anlar! Takıyı kuyumcudan değil sanayiden aldılar

Bandırma'da Sabina Karatay ve Faik Fırat Komanova çiftinin düğününde ilginç görüntüler yaşandı. Damadın tır şoförü olmasını dikkate alan bekar arkadaşları Batuhan Bodur, Mehmet Ali Keskin ve Efe Asım Komanova, takı merasiminde çifte tır dorsesine ait bir lastik taktı.

Düğünde ilginç anlar! Takıyı kuyumcudan değil sanayiden aldılar

Düğünde gerçekleştirilen sıra dışı takı merasimi, davetlilerin ilgisini çekerken gelin ve damat da yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geleneksel takı merasimine farklı bir yorum getiren sağdıçların sürprizi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Düğünde ilginç anlar! Takıyı kuyumcudan değil sanayiden aldılar

Lastiğin takılmasının ardından sağdıçlar ve çift, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra müzik eşliğinde çiftetelli oynayan davetliler, renkli görüntüler oluşturarak gecenin keyfini çıkardı. Tır dorselerinde kullanılan bir lastiğin fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenildi.

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