  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Bandırma'da acı kaza: 30 yaşındaki motokurye Emre Özen yaşamını yitirdi

Bandırma'da acı kaza: 30 yaşındaki motokurye Emre Özen yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen feci kazada, tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü Emre Özen (30) hayatını kaybetti. Genç sürücünün motokuryelik yaptığı öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Bandırma’da acı kaza: 30 yaşındaki motokurye Emre Özen yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Emre Özen (30) yönetimindeki motosiklet, Havaüssü Kavşağı istikametinden Korozman Kavşağı yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duran aracın arkasında bulunan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Özen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Emre Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA