Balıkesir'deki tekne faciasından acı haber: Çocukları korudu, kendisi kurtulamadı

Bir süre sonra hava koşulları nedeniyle dönmeye karar verdiklerini anlatan Özmen, şöyle konuştu: "Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik'i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik." "HEPİMİZ CAN HAVLİYLE 'İMDAT' DİYEREK BAĞIRIYORDU" Kurtulanlardan Murat Eygin de Şahin Bingüllü'nün kendisini daha önce arayıp balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı. Yiyecek ve içecek alıp denize açıldıklarını dile getiren Eygin, "Denize açıldıktan sonra hava bozdu. Hatta Şahin hocaya 'hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen' dedim. O da 'evet Murat dönelim balık gelmiyor' dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk." ifadesini kullandı.





Eygin, Şahin Bingüllü'nün de üşüdüğü için çocukların yanına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Hatta çocuklarla orada oyun da oynamış. Çocuklara bilmeceler sormuş. Sonra oğlum geldi, 'baba tekne su alıyor' dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, Hocam herkese dağıttı, hatta çocuklara da giydirdi. En son anlamadığımız bir şekilde tekne arka kısmından battı. Teknenin içinde bir boy su oldu. Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle 'imdat' diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk. Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Hocam balık tutmayı çok seviyordu. Hatta bana 'keşke daha önce gelseydim, ben yemektense balık tutmayı daha çok seviyorum' derdi."