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askeri gemisi Boğazı'ndan geçti

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14.09.2019, 11:45

Donanmasına ait bir gemi, Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

AA

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