7 bin liralık cinayet

atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Özkan'ı namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanan Ercan Orhan'ın cinayeti, 7 bin lira için işlediği tahmin ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın 7 bin lirasının kayıp olduğu öğrenildi. atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Özkan'ı namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanan Ercan Orhan'ın cinayeti, 7 bin lira için işlediği tahmin ediliyor. Zanlı Ercan Orhan'ın ayrıca insan kaçakçılığından da tutuklanarak cezaevine girip çıktığı öğrenildi.
FATİH ŞENDİL
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