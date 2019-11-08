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Haberler > Çanakkale > 7 bin liralık cinayet

7 bin liralık

7 bin liralık cinayet
Giriş Tarihi: 8.11.2019

atv'de yayınlanan 'nın programında Özkan'ı namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanan 'ın cinayeti, 7 bin lira için işlediği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın 7 bin lirasının kayıp olduğu öğrenildi. atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Özkan'ı namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanan Ercan Orhan'ın cinayeti, 7 bin lira için işlediği tahmin ediliyor. Zanlı Ercan Orhan'ın ayrıca insan kaçakçılığından da tutuklanarak cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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