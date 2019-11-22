Çanakkale'de 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulandı

Çanakkale’de 1 Nisan 2019 tarihi ile 10 Ekim 2019 tarihleri arasında toplam 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulandı.

Çanakkale'de 1 Nisan 2019 tarihi ile 10 Ekim 2019 tarihleri arasında toplam 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulandı. Bu arazilerde yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 218 milyon TL katkı sağlandı.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Genel Müdür Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Bu kapsamda Destanların Yazıldığı Şehir Çanakkale'de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 10 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın,' 2019 yılı sulama sezonunda Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 265.550 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çanakkale il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 265.550 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 218 milyon TL katkı sağladı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.