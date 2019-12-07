Hobi olarak başladı, şimdi ticaretini yapıyor

Çanakkale’de yaşayan ve 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekli olan 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını yüzlerce senelik ürünlerin de içinde bulunduğu antika dükkanında geçiriyor.