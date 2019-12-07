Hobi olarak başladı, şimdi ticaretini yapıyor

Çanakkale’de yaşayan ve 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekli olan 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını yüzlerce senelik ürünlerin de içinde bulunduğu antika dükkanında geçiriyor.
Ankara, Diyarbakır ve son olarak da İstanbul'da görev yaptıktan sonra 1998 yılında Hava Kuvvetleri'nden astsubay olarak emekliye ayrılan Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını lise yıllarından bu yana ilgi duyduğu koleksiyon merakına ve antikacılığa ayırdı.
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