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Rus savaş gemisi '' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

28.12.2019, 10:15

Boğazı’ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi '’, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.
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