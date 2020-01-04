Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi, polise direnip, aracını denize sürmeye kalkıştı. Sivil giyimli polisin kazma ile camını kırdığı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Arkadeniz mevkii sahil kenarında meydana geldi. 16 AK 449 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü aracını sahil kenarına çekti. Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü, ada halkı polise ihbar etti.
Çanakkale'de hareketli dakikalar! Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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