  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

'de 108 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

06.01.2020, 12:32

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye hazırlanan 108 düzensiz yakalandı. uyruklu 108 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü sahilinde iki ayrı yerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grupları belirledi.

Afganistan uyruklu 108 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN