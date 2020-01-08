Eskişehir ve Çanakkale'de okullar tatil mi? 8 Ocak kar tatili olan iller...

Bugün okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kar yağışının ve kötü hava koşullarının yoğun olduğu yerlerde kar tatili haberleri de peş peşe geliyor. Peki bugün Eskişehir ve Çanakkale'de okullar tatil mi? İşte 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller...

Çanakkale ve Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı yerlerde eğitim aksamaya uğrayabiliyor. Peki bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 8 Ocak Çarşamba kar tatili haberleri...

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık'taki ilk ve orta dereceli okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

BİGA'DA DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerdeki taşımalı eğitime kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün ara verildi.