Troya Müzesi'nde ‘Selfie Günü’ etkinliği düzenlendi

Çanakkale'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi’nde, 'Müzede Selfie Günü' etkinliği düzenlendi. Binlerce kişi, Troya Müzesi'nde çektikleri selfieleri, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği, Çanakkale'de de Troya Ören Yeri girişine yapılan Troya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, daire müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Vali Tavlı, beraberindekiler ile birlikte selfie çekerek, 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine destek verdi.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'ni gezen minik öğrencilere müzeyi anlattı. Gölcük ayrıca, 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında öğrenciler ile selfie çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.





Etkinlik kapsamında, binlerce kişi Troya Müzesi'ne akın etti. Vatandaşlar ve öğrenciler, müze girişi ile içinde çektikleri selfieleri, sosyal medya hesaplarında paylaştı.



'FİNALE GİDEN TROYA MÜZESİ İÇİN CİDDİ BİR FARKINDALIK YAPIYORUZ'

Bu yıl 15 Ocak'ın 'Müzede Selfie Günü' olduğunu belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Dünya'da üçüncü kez kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızda 3 yıldır etkin bir şekilde katılım gösteriyor. Bu etkinlik geçtiğimiz sene 16 Ocak'ta yapılmıştı. Bugün 15 Ocak olarak belirlendi. Uluslararası selfie gününün amacı insanları müzelere çekmek ve müzeler konusunda bir farkındalık yaratmak. Biz de bu yıl hem bakanlığımız, hem de valiliğimiz nezdinde özel bir çalışma yaptık. Troya Müzesi adına yoğun bir farkındalık yaratmayı planladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ziyaretçilerimizin çektiği fotoğrafları, 'museumselfieturkey', 'müzedeselfie' günü etiketleriyle beraber paylaşılmasını istedi. En iyi müze selfie fotoğrafına ödül vereceğini duyurdu. Biz de tüm müzelerimiz gibi bakanlığımızın bu uygulaması içerisinde yer alıyoruz. Müzede çektiğimiz selfieleri 'museumselfieturkey', 'müzedeselfiegünü', 'troyamüzesi' ve 'museumoftroya' etiketleriyle paylaşıyoruz. Avrupa'da yılın en iyi müzesi ödülünde finale giden Troya Müzesi için ciddi bir farkındalık yapıyoruz. Bugün tüm dünyada önemli bir görünürlük yaratacağız" dedi.





'SOSYAL MEDYADAN HER TÜRLÜ PAYLAŞIMI YAPACAĞIZ'

Troya Müzesi'nde selfie çeken öğrencilerden Berat Özgün, "Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Troya Müzesi'ni gezdik. Bizim yaşımızdaki gençlerin, özellikle bu tarz müzelere çok fazla ihtiyacı var. Ülkemizde ve şehrimizde bu tür müzelerin sayısı artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Biz yurtdışında okuyan öğrencilerden farklı olarak, farklı müzeler tanımak istiyoruz. Bugün selfielerimizi çektik. Bu fotoğrafları, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Şehrimizdeki, ülkemizdeki bu güzelliklerin ortaya çıkması, böyle bir müzenin kurulduğunu tüm dünyaya haykırmak için, bu güzel tarihe sahip olduğumuzu haykırmak için biz de sosyal medyadan her türlü paylaşımı yapacağız" diye konuştu.





Diğer öğrenciler ise, "Bugün dünyada müzede selfie günüymüş. Troya Müzesi gayet güzel, arkadaşlarımızla selfieler çektik. Öğrenciler ve insanlar için yararlı bir etkinlik olduğunu düşnüyorum" dediler.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında, ülkedeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarda müze bilincini geliştirmeyi hedefliyor.

DHA