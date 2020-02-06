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'de seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

06.02.2020, 11:49

'nin  ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

DHA

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