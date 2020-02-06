Çanakkale’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şahinli köyünün üst kısımlarında, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikten itibaren kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bütün köy yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi.
İHA
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