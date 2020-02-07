Babasının çocukken hediye ettiği 2 güvercin hayatını değiştirdi

Çocukluğunda babasının hediye ettiği 2 güvercinle kanatlı hayvanlara merak salan Murat Çelik, o günden bugüne kadar farklı türden yüzlerce hayvan yetiştirdi, elde ettiği başarılarla memleketi Çanakkale’de Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanlığına getirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğan Murat Çelik'in hayatı, ilkokul çağında babasının kendisine hediye ettiği 2 güvercinle değişti.