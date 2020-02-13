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Haberler > Çanakkale > Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi '', 'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor

13.02.2020, 13:03

'ndan geçen 'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi '', 'e doğru yol aldı. Boğazdan geçiş sırasında askerlerin güvertede olması dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.15'de Çanakkale önlerine ulaştı.



Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.



Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

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