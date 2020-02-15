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'de korkutan ! Depremin büyüklüğü...

Çanakkale'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

15.02.2020, 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,14:15

Son dakika haberi... 'de 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 10.3 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Gökçeada ilçesi olarak açıklandı. Çanakkale'deki deprem ve son depremler için ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 13.29'da merkez üssü Çanakkale'ye bağlı Gökçeada olan bir deprem medyana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 13:29'da Çanakkale açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.




SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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