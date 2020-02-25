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Haberler > Çanakkale > Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi '', Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

25.02.2020, 16:35

Boğazı'ndan geçen 'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi '', 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

DHA

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