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sahillerinde göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Çanakkale sahillerinde göçmenlerin bekleyişi sürüyor

29.02.2020, 17:53

’nin ilçesine bağlı Sokakağzı sahiline gelen bir grup göçmen, ’ın ’na geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Ayvacık sahillerine gelmeye devam ediyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 30 kişilik grup, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bot temin etmeyi ve hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Bir yardım kuruluşunun gönüllüleri ise, sahilde bekleyen Afgan göçmenlere gıda, giyecek ve battaniye yardımında bulunuyor.

POYRAZ FIRTINASI NEDENİYLE DEMİR ATAN GEMİ YOLUNA DEVAM ETTİ
Ayvacık sahillerinde sabah saat 09.00 sıralarında poyraz fırtınası sebebiyle kıyıya yaklaşarak demir atan ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Ümit G." isimli geminin, rüzgarın azalmasının ardından yoluna devam ettiği bildirildi.

DHA

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