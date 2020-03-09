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MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

09.03.2020, 19:16

, Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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