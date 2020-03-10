Çanakkale'de 40 öğrenciye besin zehirlenmesi teşhisi

Çanakkale'de özel bir yurtta kalan 40 öğrenci, besin zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de özel bir yurtta kalan 40 öğrenci, besin zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Kent merkezinde bulunan özel kız yurdunda kalan öğrenciler, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Besin zehirlenmesi teşhisi konulan 40 öğrenci, iki hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.