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Gökçeada ve feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

15.03.2020, 16:32

'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün ve yarın Gökçeada ve hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'deki Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe, 19.00'daki Geyikli-Bozcaada ile 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferleri programdan kaldırıldı. Yarın da Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler yapılamayacak.

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