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Haberler Çanakkale Yunan Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri ölüme terk etti

Yunan ekipleri göçmenleri ölüme terk etti

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri ölüme terk etti

07.04.2020, 11:06

’nin ilçesi açıklarında Yunan unsurları kendi kara sularında yakaladıkları 15 düzensiz göçmeni motoru olmayan bir can salına bindirerek açık denizde kaderine terk etti. Düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik’i kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan motorsuz ve denizde sürüklenen bir can salı tespit edildi. Can salı içerisinde Somali uyruklu 4 erkek, 5 kadın, 6 çocuk toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA

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