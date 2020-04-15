Çanakkale'de koronavirüsü yenen aynı aileden 3 kuşak hasta taburcu edildi

Son dakika... Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan aynı aileden 3 kuşak hasta, taburcu edildi.

İlçede yaşayan Zahide (65) ile eşi İlhan, oğlu Mehmet Uslu (39) ve babası Hüseyin Öztürk (87), 10 gün önce, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastaların burada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zahide ve Mehmet Uslu ile Hüseyin Öztürk, 10 gün sonra sağlıklarına kavuştu. İlhan Uslu ise tedavi sürecinde hayatını kaybetti.





Acil servisten, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkan aile, kendi araçlarıyla evlerine gitti.

Mehmet Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarının kolay olmadığını belirterek, "Hastaneye 4 kişi girdik ama 3 kişi çıkıyoruz. Babayı kaybettik, üzgünüz. Annem, dedem ve ben, sağlıkçılarımızın özverili çalışmalarıyla, kronik rahatsızlıklarımıza rağmen sağlığımıza kavuştuk." diye konuştu.

Zahide Uslu da bu süreçte acıyı, hastalığı gördüklerini anlatarak, "İnsanlardan, doktorlardan yardımı gördük. Allah sağlıkçılarımızdan razı olsun. Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi.

Dede Hüseyin Öztürk ise kendilerine tedavi sürecinde çok iyi bakıldığını kaydederek, "Allah devletimize, milletimize, herkese sağlık sıhhat versin." ifadelerini kullandı.