Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin kişinin talebini karşıladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu bugüne kadar 24 bin 214 kişinin talebini karşıladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar 24 bin 214 talep karşılandı.Lapseki'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerle yardıma muhtaç ailelere yardım kolilerinin dağıtımı devam ediyor. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık, temizlik, banka, PTT, resmi kurum, lojistik, maske gibi birçok ihtiyacı, toplam 195 personel ile karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart tarihinden bugüne kadar 24 bin 214 istek, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirildi. Ayrıca maske üretimi gerçekleştirilen Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM), üretilen maskeler vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına teslim ediliyor.

DHA