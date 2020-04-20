  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin kişinin talebini karşıladı

Grubu 24 bin kişinin talebini karşıladı

Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin kişinin talebini karşıladı

20.04.2020, 16:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020,18:05

tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların talepleri Grubu tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan Vefa bugüne kadar 24 bin 214 kişinin talebini karşıladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar 24 bin 214 talep karşılandı.

Lapseki'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerle yardıma muhtaç ailelere yardım kolilerinin dağıtımı devam ediyor. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık, temizlik, banka, PTT, resmi kurum, lojistik, maske gibi birçok ihtiyacı, toplam 195 personel ile karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart tarihinden bugüne kadar 24 bin 214 istek, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirildi. Ayrıca maske üretimi gerçekleştirilen Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM), üretilen maskeler vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına teslim ediliyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin kişinin talebini karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA