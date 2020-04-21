  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

21.04.2020, 10:03

'nin ilçesinde sahilinde Bizans dönemine ait 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı. yetkililerinin yaptığı incelemede, mezar içinde herhangi bir buluntuya rastlanmadı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da dün İlçe Jandarma Komutanlığı'na Çayır Plajı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çatı kısmı kiremitle kaplı olan ağzı açık bir mezar tespit etti. Bölgede balık tutan iki kişinin olayla ilgili olarak ifadesi alındı. Jandarmanın başında nöbet tuttuğu mezarda Çanakkale Müze Müdürlüğü ekipleri bugün inceleme yaptı.



Mezarın Bizans dönemine ait olduğu ve yaklaşık 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Mezar içinde ise bir buluntuya rastlanmadı. Çevrede yapılan incelemede tek bir mezar olduğu ve yakınında herhangi bir nekropol izine rastlanılmadığı öğrenildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA