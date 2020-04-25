MSB'den Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılında şehitleri ve kahraman gazileri andı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir mücadele ortaya koyduğu Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümünde, Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir mücadele ortaya koyduğu Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümünde, Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. pic.twitter.com/SxyurNUzHa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2020
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