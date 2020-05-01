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Haberler Çanakkale CHP’li belediyede akaryakıt vurgunu! 73 bin lira buhar oldu

’li belediyede akaryakıt vurgunu! 73 bin lira buhar oldu

Bayramiç İlçesi Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonundan üç günde 73 bin lira kazanıldı. ’li Belediye Başkanı Mert Uygun’un hasılatı yatırması için görevlendirdiği kişi 73 bin lirayı bankaya yatırmadığı ileri sürüldü. Olayın basına yansıması sonrası istasyon şefi A.Ç. açığa alındı. Ancak parayı bankaya yatırmadığı belirtilen T.G. ise skandal bir kararla belediyede başka bir göreve atandı.

CHP’li belediyede akaryakıt vurgunu! 73 bin lira buhar oldu

01.05.2020, 15:39

Çanakkale Bayramiç İlçesi Belediyesi en son yapılan yerel seçimlerde CHP'li Mert Uygun koltuğu devralmıştı. Bayramiç İlçesi'ndeki belediyeye ait olan akaryakıt istasyonu ise şu sıralar tartışma konusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun'un istasyonun gelirlerini bankaya yatırması için yetkilendirdiği sorumlu T. G. isimli kişinin istasyondan elde edilen (farklı günlerde toplamda üç gün) 73 bin lirayı bankaya yatırmadığı ileri sürüldü.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, istasyon şefi A.Ç. açığa alındı. Ancak parayı bankaya yatırmadığı belirtilen İyi Parti Meclis Üyesi T.G. ise belediyede başka bir göreve atandı.

CHP'Lİ BELEDİYE NE KADAR İŞİN İÇİNDE?
CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun ise yaptığı açıklamada, Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 20 Nisan 2020 tarihinde tutanak altına alınan, akaryakıt istasyonundaki problemle ilgili aynı gün idari soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma sonucu olan konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal edilmiştir" dedi. Ancak farklı tarihlerde akaryakıt istasyonundan elde edilen üç günlük gelirin akıbetinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası CHP'li belediyenin bu konunun ne kadar içinde olup olmadığı soruşturma sonrası ortaya çıkacak.

DAMLA KAYA/SABAH

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