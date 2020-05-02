Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin kumar baskından kaçarken kolunu kırdı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polisin bir eve kumar baskını yaptığı, baskından kaçarken koluna kıran kişinin Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın olduğu öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre Hüseyin Yıldırım'a; 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmak"tan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL para cezası kesildi.

9 kişiye hem sokağa çıkma yasağını, hem de kumardan ceza kesildiği bildirildi. Kahvenin üst katında bulunan evin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.





1 MAYIS SAAT:02.40'DA BASKIN YAPILDI

Çan'da bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs saat:02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı öğrenildi.

9 KİŞİYE 39 BİN 375 TL İDARİ PARA CEZASI!

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 9 kişinin; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

Söz konusu kişilerin, kahvenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirmek suretiyle koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydıkları ifade edildi.

SABAH / KENAN KIRAN