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Haberler Çanakkale İngiliz gazetesi yazdı: Akvaryum Plajı, Avrupa'nın en temizlerinden

İngiliz gazetesi yazdı: , Avrupa'nın en temizlerinden

'nin Denizi'ndeki cenneti Bozcaada'daki , Gazetesi’nin seyahat yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterildi. Turkuaz renginde, ince kumuyla adanın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı'nda, her yaz binlerce kişi kumsalda güneşlenip, denizde yüzüyor.

İngiliz gazetesi yazdı: Akvaryum Plajı, Avrupa'nın en temizlerinden

06.05.2020, 12:02

The Guardian Gazetesi'nin seyahat yazarları, Avrupa'nın en temiz 30 plajını seçti. Türkiye'den listeye giren 5 plajdan biri ise turizm cenneti Bozcaada'daki her yıl binlerce turistin pırıl pırıl ve buz gibi sularında yüzmeyi, kumsalında güneşlenmeyi tercih ettiği Akvaryum Plajı oldu. Bir inanışa göre, ünlü Yunan tarihçi Heredot'un, 'Tanrı, Bozcaada'yı insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış' sözleriyle tanımladığı turizm cenneti, dünya çapında popülerliğini koruyor.



'ÖZVERİYLE KORUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, Akvaryum Koyu'nun, Avrupa'nın en temiz 30 plajı arasında gösterilmesinin kendileri için gurur verici ve sevindirici bir haber olduğunu, adanın koylarının bakirliğinin ve denizinin temizliğinin de bir kez daha kanıtlandığını söyledi.



Bozcaadalı turizm işletmecisi İbrahim Günel ise, "Bozcaadalı işletmelerin, belediyenin, yerel yönetimin buradaki bakir koyları korumakla ilgili çok büyük gayreti var. Bence kesinlikle bununla ilgili gelen bir ödül oldu. Orada bir işletme yok, turizme açılmış değil. Ama çok özveriyle korunmaya çalışılan bakir plajlarımız var. Akvaryum Koyu gibi diğer bütün plajlarımız da çok güzeller" diye konuştu.

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