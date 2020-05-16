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Haberler Çanakkale Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi

Bugün tamamlanacak 1915 Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi

Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 'nün ayakları, Cumhurbaşkanı 'ın bugün telekonferansla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki kuleye konacak 32'nci ve son bloğun montajıyla tamamlanmış olacak. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil edecek köprünün ayaklarının son hali, gece görüntülendi.

Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi

16.05.2020, 12:13

Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı- beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

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