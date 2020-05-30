Çanakkale'de vatandaşlar 2 ay sonra açılan kordon boyuna akın etti

Çanakkale'de 2 ay önce sahil şeridi yaya trafiğine kapatılmış ve bölge sessizliğe bürünmüştü. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Haziran normalleşme süreci planının ardından Çanakkale'de bugün kordon boyu ve diğer sahil bandında bulunan polis bariyerleri peyderpey kaldırıyor.

Eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirten Kürşat Demirel, "Gerçekten bu süreç zorlu geçti. Bizim gibi ara yaş grubuna sıkıntı olmadı. Kordon boyu Çanakkale'nin en önemli yeri, bizim de gezip dolaşabileceğimiz bir yer. İki ay sonra ilk defa eşimle beraber kordonda yürüyelim dedik" dedi.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı





2 aydır sahillerden uzak kalan vatandaşlar, soluğu kordon boyunda aldılar. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte boydan boya kordonu turladılar. Deniz ve güneş özlemi çeken vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlendi.





İHA