Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
DHA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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