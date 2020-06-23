Çanakkale’de define avcıları suçüstü yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu Köyü, Aktaş mevkiinde kepçe ile izinsiz kazı yapan (B.B.Ö), (M.Ö.Ö),(M.Ö) ile (M.G) isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı.





Olay yerinde ele geçirilen 1 kepçe ve 1 metal define arama aparatı ile şüpheli şahısların; ev ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda; 9 adet hint keneviri bitkisi, 1 adet eski döneme ait 15x3 cm ebatında gözyaşı şişesi, 1 adet eski döneme ait 9x2 cm çapında kırık gözyaşı şişesi, 2 adet eski döneme ait yüz figürü olan 4x3 cm, 3x2 cm taş parçası, 1 adet 3 cm çapında üzerinde Osmanlı tuğrası figürü bulunan sikke, 1 adet 17x5 cm çapında eski döneme ait cam şişe, 4 adet eski döneme ait kırık gözyaşı şişesi dip kısmı, 1 adet 7x4 çapında metal tarihi eser, 1 adet 24x9 ebatında mezar taşı, 1 adet 18x6 cm tarihi eser niteliğinde taş parçası, 1 adet 20x19 geometrik şekli olan üzerinde yazı bulunan taş parçası, 1 adet 37x12 cm ebadında tarihi eser niteliğinde taş parçası, 9,21 gram siyah bitki tohumu ve 9,61 gram beyaz bitki tohumu ele geçirildi.





Meydana gelen olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmaya devam devam ediyor.

İHA