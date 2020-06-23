  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de define avcıları suçüstü yakalandı

’de define avcıları suçüstü yakalandı

Son dakika... ’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen, izinsiz kazı ile define arayan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çıkan tarihi eserler de ele geçrildi.

Çanakkale’de define avcıları suçüstü yakalandı

23.06.2020, 14:48

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu Köyü, Aktaş mevkiinde kepçe ile izinsiz kazı yapan (B.B.Ö), (M.Ö.Ö),(M.Ö) ile (M.G) isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı.



Olay yerinde ele geçirilen 1 kepçe ve 1 metal define arama aparatı ile şüpheli şahısların; ev ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda; 9 adet hint keneviri bitkisi, 1 adet eski döneme ait 15x3 cm ebatında gözyaşı şişesi, 1 adet eski döneme ait 9x2 cm çapında kırık gözyaşı şişesi, 2 adet eski döneme ait yüz figürü olan 4x3 cm, 3x2 cm taş parçası, 1 adet 3 cm çapında üzerinde Osmanlı tuğrası figürü bulunan sikke, 1 adet 17x5 cm çapında eski döneme ait cam şişe, 4 adet eski döneme ait kırık gözyaşı şişesi dip kısmı, 1 adet 7x4 çapında metal tarihi eser, 1 adet 24x9 ebatında mezar taşı, 1 adet 18x6 cm tarihi eser niteliğinde taş parçası, 1 adet 20x19 geometrik şekli olan üzerinde yazı bulunan taş parçası, 1 adet 37x12 cm ebadında tarihi eser niteliğinde taş parçası, 9,21 gram siyah bitki tohumu ve 9,61 gram beyaz bitki tohumu ele geçirildi.



Meydana gelen olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmaya devam devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de define avcıları suçüstü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA