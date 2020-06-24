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'de tefeci operasyonuna 1 tutuklama

’nin Biga ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, tutuklandı.

Çanakkale'de tefeci operasyonuna 1 tutuklama

24.06.2020, 17:09

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla aylar önce başlatılan soruşturmalarda Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Biga Emniyet Müdürlüğünün aylardır izlediği tefecilere operasyon gerçekleştirildi. İki ayrı operasyonda şüphelilerin Biga ve Gönen'de bulunan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 44 mermi, 13 tane suça ilişkin senet, 3 adet şikayetçi vatandaşlara ait senet, 3 adet şikâyetçi vatandaşlara ait tapu fotokopisi, 58 tane boş senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Biga Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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