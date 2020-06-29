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Haberler Çanakkale Anız yangınında kopan tellerdeki akıma kapılan yaşlı adam öldü

Anız yangınında kopan tellerdeki akıma kapılan yaşlı adam öldü

'nin Ezine ilçesinde anız yangını nedeniyle kopan yüksek gerilim hattı tellerine temas eden kişi hayatını kaybetti. Akıma kapılmasının ardından yanarak yaşamını yitiren Özlü'nün cesedi, morguna gönderildi.

Anız yangınında kopan tellerdeki akıma kapılan yaşlı adam öldü

29.06.2020, 15:10

İlçeye bağlı Kızıltepe köyünde bir tarlada çıkan yangına Ezine Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Yangın yerine yakın mesafede ağılı bulunan köylülerden Yahya Özlü (77), buradan hayvanlarını çıkararak uzaklaştırdı.

Bölgeden geçen yüksek gerilim hattında bulunan tellerden biri, yangın nedeniyle koparak Özlü'nün üzerine düştü.

Akıma kapılmasının ardından yanarak yaşamını yitiren Özlü'nün cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

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