Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi.





1994 yılında büyük dehşetin yaşandığı 4 bin hektardan fazla alanın kül olduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün bir kez daha aynı acıyı yaşıyor. Bölgede o zaman dikilen ağaçlar şimdi büyümüş olsa da bugünkü yangında ekipler özellikle alevlerin tarihi alana, şehitliklere ulaşmaması için çalışıyor.





Yalova ve Kumköy yangından etkilenirken, burada kısmen tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de söndürme çalışmalarını helikopterle geldiği yangın bölgesinde havadan izleyip yönlendirdi.