  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Bakan Pakdemirli Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarını havadan izledi

Bakan Pakdemirli 'deki yangını söndürme çalışmalarını havadan izledi

ve , poyrazın etkisiyle yangının büyüdüğü ancak yoğun bir müdahale yapılan 'nda helikopterle havadan inceleme yaptı.

06.07.2020, 19:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,19:58

Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi.



1994 yılında büyük dehşetin yaşandığı 4 bin hektardan fazla alanın kül olduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün bir kez daha aynı acıyı yaşıyor. Bölgede o zaman dikilen ağaçlar şimdi büyümüş olsa da bugünkü yangında ekipler özellikle alevlerin tarihi alana, şehitliklere ulaşmaması için çalışıyor.



Yalova ve Kumköy yangından etkilenirken, burada kısmen tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de söndürme çalışmalarını helikopterle geldiği yangın bölgesinde havadan izleyip yönlendirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Pakdemirli Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarını havadan izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA