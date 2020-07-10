  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

’de bir çiftçi, iki köpeği traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasından dönerken görüntülendi. O anların cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, çiftçiye de tepki gösterdi.

10.07.2020, 11:35

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürmesi, tepkilere neden oldu. Bu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar, traktörü kullanın çiftçiye de tepki gösterdi. Çiftçi, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA