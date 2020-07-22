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Haberler Çanakkale Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı

'de 'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı

'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 kaçak göçmen, Türk ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı

22.07.2020, 08:58

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

DHA

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